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Епишин: Обращение Королева — всё через призму семьи

Епишин: Обращение Королева — всё через призму семьи

Сенатор РФ Андрей Епишин выделил ключевые аспекты обращения главы Тверской области Виталия Королева. 10 сентября глава Тверской области Виталий Королев выступил с обращением к жителям региона, в котором представил планы системного развития Верхневолжья.

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