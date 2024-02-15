За что ругали культовый фильм «Список Шиндлера» Спилберга, и Как он изменил мир

Ровно 30 лет тому назад Стивен Спилберг снял фильм, который не только стал самой значимой англоязычной картиной О Холокосте, но и сформировал общественное сознание об этом страшном геноциде на долгие годы вперёд.
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