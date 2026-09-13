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Trump dismisses calls for AI development slowdown as concerns mount

President Donald Trump on Sunday downplayed concerns that the uncontrolled development of artificial intelligence models present a risk to humanity.

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