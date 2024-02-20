В избирательные фонды кандидатов в президенты России поступило более 1,1 млрд рублей

МОСКВА (ИА Реалист). Общая сумма поступивших в избирательные фонды претендентов в кандидаты и кандидатов на должность президента России средств составила более 1,1 млрд рублей, следует из сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, опубликованных на сайте ЦИК.