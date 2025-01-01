Германдцы-готы: как этот народ появился на территории России

Главные сведения о ранней истории германского народа готов всегда брались из книги готского же латинизированного историка Иордана (Иорнанда) «О происхождении и деяниях готов», написанной в VI веке, в то время, когда готами были основаны огромные государства на развалинах Римской империи.
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