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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Учитель английского из Владимира забыл русский язык после колоноскопии под наркозом

Учитель английского из Владимира забыл русский язык после колоноскопии под наркозом

Вернуться к "великому и могучему" он смог только после визита жены.28-летний Александр (имя изменено) пришёл на плановую колоноскопию.

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