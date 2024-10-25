«Певица года», санкции, тайна разрыва с Меладзе: как живет Гагарина

Полина Гагарина была признана лучшей певицей 2024 года в России. Почему артистка является любимицей россиян, почему против нее ввел санкции Евросоюз, почему знаменитость прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе? Почему россияне любят Гагарину Гагарина признана лучшей певицей 2024 года в России по результатам опроса опубликовал ВЦИОМ.
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