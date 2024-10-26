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25 неожиданных фотографий, которые были сделаны в самый нужный момент

25 неожиданных фотографий, которые были сделаны в самый нужный момент

Мы привыкли, что большинство фотографий делаются профессиональными фотографами, в красивых студиях, с правильным освещением, прической, макияжем и так далее… Но иногда для того, чтобы поймать нужный момент, у вас есть только несколько секунд! И за эти несколько секунд обычно происходит то, что делает снимок настоящим «шедевром» и обеспечивает ему долгую славу в интернете.

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