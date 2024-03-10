Комнатное растение Альпиния (Alpinia)

Альпиния, чьей родиной является побережье Тихого океана, - новинка для цветоводов Европы. Выращивать ее берутся лишь опытные специалисты, поскольку растение хорошо себя чувствует в так называемых "тропических окнах", где круглогодично можно поддерживать высокую температуру и влажность.
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