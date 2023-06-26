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Киев разочарован, четырëхсторонний «контрнаступ» и уши США

Киев разочарован, четырëхсторонний «контрнаступ» и уши США

Все новости отступили на второй план и новостные ленты заполнены только обсуждением мятежа. Но это тема отдельного разговора.

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