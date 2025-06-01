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Захарова назвала трагедией ЧП с поездами в Курской и Брянской областях

Захарова назвала трагедией ЧП с поездами в Курской и Брянской областях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала трагедией ЧП с поездами в Курской и Брянской областях и заявила, что злорадство и «адская радость», которой Украина отреагировала на произошедшее, поразительны, пишет ТАСС.

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