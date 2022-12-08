Бастрыкин: СКР в 2022 году привлек к уголовной ответственности 67 должностных лиц за коррупцию в ОПК

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин сообщил, что в этом году СКР привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа.