Бастрыкин: СКР в 2022 году привлек к уголовной ответственности 67 должностных лиц за коррупцию в ОПК

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин сообщил, что в этом году СКР привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа.
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