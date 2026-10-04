В Рыбном союзе назвали условие остановки роста цен на красную икру

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября, ФедералПресс. Специалисты Рыбного спрогнозировали, что стоимость натуральной зернистой икры тихоокеанских лососей перестанет расти после того, как потребители из-за высокой цены начнут выбирать более доступные аналоги.
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