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В Рыбном союзе назвали условие остановки роста цен на красную икру

В Рыбном союзе назвали условие остановки роста цен на красную икру

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября, ФедералПресс. Специалисты Рыбного спрогнозировали, что стоимость натуральной зернистой икры тихоокеанских лососей перестанет расти после того, как потребители из-за высокой цены начнут выбирать более доступные аналоги.

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