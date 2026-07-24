Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Я хороший, два грамота иметь!": приезжий маршрутчик запустил в беременную рулоном кассовой ленты из-за 80 рублей

"Я хороший, два грамота иметь!": приезжий маршрутчик запустил в беременную рулоном кассовой ленты из-за 80 рублей

Русский Колоколъ 13 июля в нижегородском автобусе №87 беременная девушка два раза оплатила проезд и не сумела получить билет.

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Комментарии
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Наталия
Значит и дальше будем продолжать издеваться над русской речью? Пассажирка, конечно, права, но читать подобное грустно.
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1 м.
олег гречанин
Смешно-уволили....Ага!!Пересадили на другой маршрут..
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1 м.
asatur13
И что? Зачем эта статья?
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1 м.