"Я хороший, два грамота иметь!": приезжий маршрутчик запустил в беременную рулоном кассовой ленты из-за 80 рублей

Русский Колоколъ 13 июля в нижегородском автобусе №87 беременная девушка два раза оплатила проезд и не сумела получить билет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Теперь вы получили что хотели?": старое письмо "Эриха Хонеккера", не теряющее актуальности и по сей день
- «Мне всё равно на закон! Про что еще расскажете? Про Конституцию?!» — замминистра Грабчак отказался от закупок российского оборудования в пользу китайского
- А может, пора возвратить памятник Дзержинскому на его законное место перед главным зданием чекистов?
Свежие комментарии