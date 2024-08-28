Как фармкомпания может сэкономить в 2024 году?

По мнению экспертов Сервисной службы «Промис» квалифицированный производственный персонал способен сэкономить до 130 миллионов рублей в месяц только за счет уменьшения времени простоя фасовочного оборудования и увеличения скорости выпуска готовой продукции.
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