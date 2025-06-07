Загадочное переиздание Little Nightmares: Enhanced Edition получило обновление в базе данны...

Загадочное переиздание Little Nightmares: Enhanced Edition получило обновление в базе данных Steam – релиз уже скоро?В 2023 году рейтинговое агентство ESRB выдало возрастной рейтинг неанонсированному переизданию Little Nightmares: Enhanced Edition: источник#Steam.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)