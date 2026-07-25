Калужский лицей остался без воды

От водоснабжения отключены три дома, включая здание лицея №48. Работы по устранению протечки ведут 5 человек и 3 единицы техникиПодземный водопровод в районе дома №18 по бульвару Моторостроителей в Калуге дал протечку.
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