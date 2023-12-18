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"Сотни тысяч мертвы. Вот что Америка может показать": в США призвали Белый дом оставить Киев в покое

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С обращением к американским властям выступил журналист Саагар Энджети.Саагар Энджети выступил с публичным обращением к американским властям с требованием оставить в покое Украину и прекратить обсуждение оказания ей военной и финансовой помощи.

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