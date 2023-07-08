Россия сейчас должна ответить Турции чем-то на выдачу Анкарой главарей «Азова»* Украине, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Эксперт Лукьянов: Россия должна ответить Турции за выдачу главарей «Азова»
Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Выразить озабоченность? Глубокую?
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19 час.
ЕБ
Елена Бреслова
напомните чем ответила Россия туркам за сбитый самолет и убийство посла?! - стройкой бесплатной АС, кредитом и возможностью стать газовым хабом!!! за "азовцев" , наверное, подарим С-500, СУ-34 и построим заводик по производству кинжалов, или калибров...
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14 час.
Александр Рожков
Вот благодаря таким советникам типа Лукьянова, у нас такие грандиозные достижения во внешней политике. Про внутреннюю, промолчим, на этот раз.
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7 час.
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