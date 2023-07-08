Эксперт Лукьянов: Россия должна ответить Турции за выдачу главарей «Азова»

напомните чем ответила Россия туркам за сбитый самолет и убийство посла?! - стройкой бесплатной АС, кредитом и возможностью стать газовым хабом!!! за "азовцев" , наверное, подарим С-500, СУ-34 и построим заводик по производству кинжалов, или калибров...

Александр Рожков

Вот благодаря таким советникам типа Лукьянова, у нас такие грандиозные достижения во внешней политике. Про внутреннюю, промолчим, на этот раз.