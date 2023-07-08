Аргументы и Факты

48 938 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Ну а кому нужна эта жЫдо-бандэровская жаба? Она сейчас на Россию прет, а потом ведь может ополчиться и на Евросоюз......Байден: в НАТО не...
  • лина любимцева
    Швеция на что-то провоцирует мусульман.Мусульмане в Сток...
  • Александр Рожков
    Вот благодаря таким советникам типа Лукьянова, у нас такие грандиозные достижения во внешней политике. Про внутреннюю...Эксперт Лукьянов:...

Эксперт Лукьянов: Россия должна ответить Турции за выдачу главарей «Азова»

Эксперт Лукьянов: Россия должна ответить Турции за выдачу главарей «Азова»

Россия сейчас должна ответить Турции чем-то на выдачу Анкарой главарей «Азова»* Украине, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Вершинин
Выразить озабоченность? Глубокую?
Ответить
19 час.
ЕБ
Елена Бреслова
напомните чем ответила Россия туркам за сбитый самолет и убийство посла?! - стройкой бесплатной АС, кредитом и возможностью стать газовым хабом!!! за &quot;азовцев&quot; , наверное, подарим С-500, СУ-34 и построим заводик по производству кинжалов, или калибров...
Ответить
14 час.
Александр Рожков
Вот благодаря таким советникам типа Лукьянова, у нас такие грандиозные достижения во внешней политике. Про внутреннюю, промолчим, на этот раз.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх