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Регионы России

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Сергей Ташуев готов возглавить «Факел» при успешных переговорах

Сергей Ташуев готов возглавить «Факел» при успешных переговорах

Российский тренер Сергей Ташуев выразил готовность стать главным тренером футбольного клуба «Факел» из Воронежа в случае обращения к нему со стороны клуба.

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