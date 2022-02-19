Любовная революция в сибирской деревне - в спектакле "Земля Эльзы"

"Земля Эльзы" - это, конечно, история любви. Любви настоящей и той, что только кажется таковой. Эльза Александровна (заслуженная артистка России Ирина Мреженова) и Виктор Игнатьевич (заслуженный артист России Вадим Борисов) познакомились случайно.
"Земля Эльзы" - это, конечно, история любви. Любви настоящей и той, что только кажется таковой. Эльза Александровна (заслуженная артистка России Ирина Мреженова) и Виктор Игнатьевич (заслуженный артист России Вадим Борисов) познакомились случайно.
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