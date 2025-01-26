БлокнотРУ 19 ноября минувшего года в Абхазии победил мелкий, невзрачный но все-таки «Майдан» с кавказским колоритом.
«Вот бы хохлы взорвали «Голубой поток»!» - абхазская оппозиция мечтает стричь купоны с сухопутного газопровода через Абхазию
Комментарии
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Андрей
Глупость какая-то с трубой! Автор точно из засланцев! Правокатор одним словом, на провокации которого так легко ведутся жители РФ. И даже если, только предположим, что труба лопнула где-то на большой глубине Черного моря, то проще ее отремонтировать, чем вести новую трубу кружным путем, да еще и через Абхазию! Да, и... , желающих, что бы труба "лопнула", в Абхазии не больше, чем подобных деятелей в России.. По статье видно, что статейка заказная... А вот интересно? Почему ни кто не возмущался тому, что газ в Приднестровье поставлялся, тоже на спонсорских условиях? Сегодня правила в Абхазии диктует активное меньшинство, а что будет завтра.... Посмотрим!
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13 час.
Андрей
Вот так вот просто взять и всех жителей Абхазии назвать "подонками"! Вы видите верхушку айсберга, а что вы знаете о ее "подводной" части?
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13 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Они объяснят только когда за ними придут из Органов,вот тогда все станет известно кто был кто?
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12 час.
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