Спасать Навального пришлось самому Кремлю. Западный киллер пробрался в русскую тюрьму?

АндрейБорков

Прямо как по Шекспиру нашему Вильяму! Отелло да и только - МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО, МАВР МОЖЕТ УМЕРЕТЬ. А круто и не без приключений, в основном на свою жопу, живут предатели и изменники типа Навального. Интересная и захватывающая у них жизнь, не дай Бог нам такую! Это даже круче чем Фауст Гетте, "Братва и кольцо" Толкена отдыхает, Голливуд нервно курит в сторонке в затяг. Сначала эти уроды продают себя еще большим уродам, потом они продают свою страну и образ жизни уродам покруче и помогущественней, потом они трудятся на этих уродов как папы Карлы, а потом они попадают в категорию которую проще "расстрелять чем содержать", при чем на умерщвлении этих персонажей выше упомянутые уроды делают и политику и очень большие деньги. А предатели и изменники становятся жмуриками и это результат их предательства и измены. Ни каких там "...будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин..."(В.С. Высоцкий), будет смерть лютая жуткая ради ДЕРЬМОКРАТИИ и все. А через пару недель и это забудется и ни будет вообще ни чего. В разработку и эксплуатацию пойдут новые предатели и изменники.