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Добрый Мир

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Спасать Навального пришлось самому Кремлю. Западный киллер пробрался в русскую тюрьму?

Спасать Навального пришлось самому Кремлю. Западный киллер пробрался в русскую тюрьму?

Вчера 84K прочитали Навальный нашёлся на Ямале – велика матушка-Россия, занесло товарища основательно… И не просто занесло, а в тюрьму особо строгого режима из той же серии, что «Полярная сова» и «Чёрный дельфин».

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Комментарии
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АндрейБорков
Прямо как по Шекспиру нашему Вильяму! Отелло да и только - МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО, МАВР МОЖЕТ УМЕРЕТЬ. А круто и не без приключений, в основном на свою жопу, живут предатели и изменники типа Навального. Интересная и захватывающая у них жизнь, не дай Бог нам такую! Это даже круче чем Фауст Гетте, &quot;Братва и кольцо&quot; Толкена отдыхает, Голливуд нервно курит в сторонке в затяг. Сначала эти уроды продают себя еще большим уродам, потом они продают свою страну и образ жизни уродам покруче и помогущественней, потом они трудятся на этих уродов как папы Карлы, а потом они попадают в категорию которую проще &quot;расстрелять чем содержать&quot;, при чем на умерщвлении этих персонажей выше упомянутые уроды делают и политику и очень большие деньги. А предатели и изменники становятся жмуриками и это результат их предательства и измены. Ни каких там &quot;...будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин...&quot;(В.С. Высоцкий), будет смерть лютая жуткая ради ДЕРЬМОКРАТИИ и все. А через пару недель и это забудется и ни будет вообще ни чего. В разработку и эксплуатацию пойдут новые предатели и изменники.
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