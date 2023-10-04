Украинские войска пять раз за час обстреляли Горловку в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за час пять раз обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), говорится 4 октября в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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