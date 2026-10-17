Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 752–753 мм рт. ст. В Смоленске прогнозируется облачная погода с прояснениями и без существенных осадков.
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