Голавль и весна – это настоящие синонимы

﻿﻿Для рыбаков центрального региона весна часто ассоциируется с красноперыми хищниками. Недавно я был на рыбалке на небольшой речке, и примерно за полтора часа до конца поездки, когда за мной должна была приехать машина, я наткнулся на место, которое просто сводило меня с ума по голавлю.