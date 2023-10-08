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Роскошный аналог Toyota Alphard с мощностью 570 л.с., полутораметровым экраном в салоне и запасом хода 1231 км. Представлен Voyah Dreamer 2024

Роскошный аналог Toyota Alphard с мощностью 570 л.с., полутораметровым экраном в салоне и запасом хода 1231 км. Представлен Voyah Dreamer 2024

В Китае представили минивэн Voyah Dreamer образца 2024 года. Уже объявлена цена – 50,7 тыс. долларов, на данный момент принимаются предварительные заказы.

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