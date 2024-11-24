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Закон и Порядок

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Народные приметы на 24 ноября 2024 года: что нельзя делать в день Федора Мороза

Народные приметы на 24 ноября 2024 года: что нельзя делать в день Федора Мороза

По народному календарю 24 ноября 2024 года отмечается день Федора Мороза, православная церковь вспоминает Феодора Студита — византийского монаха, жившего на рубеже восьмого и девятого веков.

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