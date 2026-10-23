В Татарске суд рассмотрит дело 42-летнего мужчины, которого в ходе бытовой ссоры забили насмерть сожительница и ее сын — по данным экспертизы, потерпевшему нанесли не менее 69 ударов, в том числе рукояткой молотка и обухом топора.