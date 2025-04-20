В Татарии квадроцикл с подростками столкнулся с автомобилем. Погиб ребенок

При столкновении квадроцикла, на котором ехали двое несовершеннолетних, с легковым автомобилем погиб ребенок 20 апреля на трассе в Пестречинском районе Татарии, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.
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