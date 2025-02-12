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Царьград

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Депутат Дубинский предрекает падение Зеленского до мая 2025 года

Депутат Дубинский предрекает падение Зеленского до мая 2025 года

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский предсказал утрату власти Владимиром Зеленским до мая 2025 года.

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