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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барбашев сделал дубль в матче с «Виннипегом» и стал 2-й звездой. У него 27 очков и «+14» в 24 играх

Форвард «Голден Найтс» забросил 2 шайбы в матче с «Джетс» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.  На счету россиянина стало 27 (12+15) очков в 24 играх в текущем сезоне при полезности «+14».

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