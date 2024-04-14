В Русском доме в Брюсселе состоялся показ российского фильма «Вызов»

12 апреля в честь Дня космонавтики в Брюсселе представили фильм «Вызов», сообщает ТАСС. Произведение, воплощенное в жизнь режиссером Климом Шипенко и представляющее собой первый кинематограф, частично снятый в условиях космического пространства, было представлено публике на русском языке с субтитрами на английском, при этом вход был свободным для всех желающих.