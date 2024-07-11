Англия вновь в финале Евро, Колумбия – в финале Копы, «Балтика» – спонсор РПЛ, Джокович и Рыбакина в полуфинале «Уимблдона», Роналду не уходит из сборной, на Суперкубок проданы все билеты и другие новости

Лена Мисько

Он и был настоящей легендой для своего клуба и своего региона…. 2002 год. Новосибирск. Андрей Тарасенко возвращается в родной город и становится одним из тех кто приводит «Сибирь» к победе в переходном турнире и возвращению в Суперлигу. Его десятый номер был самым популярным в болельщиков среде. 2004 год… Андрей уезжает на хоккейные заработки в Казахстан. Кормить семью и совсем ещё юного сына Володю, которого забрал от матери и привез в родной для себя Новосибирск. Вовкой занимался дед и бабушка, а Андрей феерил в последние два года своей карьеры в Казахстане. У опытнейшего и маститого наставника Анатолия Зиновьевича Картаева. 2006 год… Владимир Ненахов возвращает Тарасенко в систему «Сибири». Место одного из тренеров в «Сибири-2» и постоянная дрессировка старшего сына Володи, который уже стучится в двери юниорской сборной страны. 2008 год. Первый матч в истории новой лиги. «Сибирь» - «Динамо» и гол джуниора в первой же смене. Отец скупо вытирает слезу и принимает поздравления на скамейке запасных. 2011… Вова возвращается в Новосибирск с МЧМ 2011 года с золотом. Отец встретить сына в аэропорту не смог, был с командой в поездке, но горд был безмерно. 2014… Андрей Тарасенко в тренерском штабе тезки Скабелки. В Новосибирске собирается лучшая команда в истории франшизы. Специализация Андрея Владимировича - индивидуальная работа с нападающими. Шалунов, Шумаков, Бутузов, Кугрышев, Окулов. Молодёжь растёт на глазах, а в апреле 2015-го город в первый и последний пока раз завершает сезон с медалями. 2020… Финны Рухома и Пуустинен, россияне Саюстов, Миловзоров, Михайлов и Шашков. У Николая Заварухина была отличная команда, которая в первом раунде вынесла «Автомобилист» и вполне могла пойти за медалями, вмешался ковид… 2019 и 2024… Андрей Тарасенко увидел , как его старший сын дважды взял Кубок Стэнли. Увидел и 11 июля 2024-го ушёл из жизни.