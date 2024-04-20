МВД намерено обязать банки оперативно предоставлять сведения о движении денег

МВД РФ разработало законопроект, согласно которому банки должны предоставлять правоохранителям запрашиваемую информацию, в том числе о денежных переводах, не позднее трех рабочих дней, а при технической возможности — в течение суток, сообщает ТАСС.
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