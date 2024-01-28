Рязанскому школьнику приходится идти 4 км до школы по глубоким сугробам

«Постоянно обращаюсь в службу „112“, но все бесполезно: они только передают информацию — и всё Прошу прокуратуру Рязанского района привлечь виновных в бездействии, так как данная дорога небезопасна (особенно в зимний период) для жизни и здоровья», — говорится в сообщении.