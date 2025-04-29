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Царьград

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Снегопад парализовал часть Свердловской области: тысячи домов без света

Снегопад парализовал часть Свердловской области: тысячи домов без света

Высота снежного покрова достигла 33 сантиметров.Сильный снегопад и ветер, обрушившиеся на Свердловскую область, оставили без электроснабжения более 5000 домов.

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