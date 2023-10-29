Системный блокчейн: банки заинтересовались токенизацией безналичных рублей

Кредитные организации поддержали продвижение токенизации безналичных денег. Эта технология позволяет с помощью кода маркировать средства и повышать прозрачность операций с ними, говорится в письме Ассоциации банков России в ЦБ (есть у «Известий»).
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