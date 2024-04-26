Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шойгу констатировал угрозу военной безопасности России со стороны НАТО

Шойгу констатировал угрозу военной безопасности России со стороны НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что войска НАТО вплотную приблизились к граница РФ, создав дополнительные угрозы военной безопасности.

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