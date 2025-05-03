В ХМАО врачи сделали ювелирную операцию мужчине, которому мешала дышать расслабленная диафрагма

Называется этот редкий диагноз — релаксация купола диафрагмы. Ее мышца теряет способность сокращаться, она становится слишком расслабленной и поднимается выше обычного уровня, не давая легкому возможности расправиться.
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