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Петербургский дневник

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Times: Евросоюз отказал Британии в доступе к базам данных о нелегальных мигрантах

Times: Евросоюз отказал Британии в доступе к базам данных о нелегальных мигрантах

Информация позволила бы МВД быстрее рассматривать заявления на предоставление убежища В Евросоюзе отказали Лондону в доступе к европейским базам данных, которые содержат информацию о преступности и нелегальной миграции, сообщает издание Times со ссылкой на источники.

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