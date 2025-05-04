Times: Евросоюз отказал Британии в доступе к базам данных о нелегальных мигрантах

Информация позволила бы МВД быстрее рассматривать заявления на предоставление убежища В Евросоюзе отказали Лондону в доступе к европейским базам данных, которые содержат информацию о преступности и нелегальной миграции, сообщает издание Times со ссылкой на источники.
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