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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» арендовал у «Ювентуса» Дэвида с правом выкупа за 25 млн евро

«Атлетико» объявил об аренде нападающего « Ювентуса »  Джонатана Дэвида на сезон-2026/27. Туринский клуб сообщил , что соглашение также предусматривает для « Атлетико » право выкупа 26-летнего футболиста сборной Канады за 25 миллионов евро.

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