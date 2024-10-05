Тренер ХК «Югра» убрал из команды задрафтованного в НХЛ вратаря из-за проблем с дисциплиной

Во время выездной серии по Татарстану главный тренер хоккейного клуба «Югра» Сергей Решетников вызвал в команду сразу трех игроков из молодежной команды «Мамонты Югры», в том числе и 19-летнего вратаря Евгения Волохина, который был задрафтован в НХЛ клубом «Монреаль Канадиенс».
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