Тренер ХК «Югра» убрал из команды задрафтованного в НХЛ вратаря из-за проблем с дисциплиной

Во время выездной серии по Татарстану главный тренер хоккейного клуба «Югра» Сергей Решетников вызвал в команду сразу трех игроков из молодежной команды «Мамонты Югры», в том числе и 19-летнего вратаря Евгения Волохина, который был задрафтован в НХЛ клубом «Монреаль Канадиенс».