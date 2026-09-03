На Ямале суд вынес приговор жителю Салехарда по делу о жестоком убийстве

Суд приговорил ямальца к лишению свободы в колонии особого режима на 13,5 лет. Ранее уже судимый за убийство житель Салехарда во время пьяной ссоры зарезал приятеля, сообщили в прокуратуре ЯНАО.
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