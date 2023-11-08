Путин смеется последним: Россия "украла" тонны золота у США и Великобритании Эксперты по экономике из Китая пришли к выводу, что США и Великобритания понесли значительные потери в золотых запасах в результате конфликта с Россией.
Следите за руками Путина, господа!)))
Комментарии
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Ivan
если у Путина такие рьяно-агрессивные и бестолковые сторонники как ты, то ему можно только посочувствовать. Пора менять путинский капитализм на советский социализм.
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5 час.
Владимир Жизняков
Всё, безусловно, красиво описано, но вспоминается вот эта новость https://dzen.ru/a/Xo3er6mX6W1YjveQ
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4 час.
Александр Попов
Государства ПОНИМАЮТ доллар скоро ИСЧЕЗНЕТ, а ЗОЛОТО есть ЗОЛОТО. Если ПРОВЕРИТЬ хранилище в ШТАТОЖОПЕ, там ТУФТА. Может не все помнят СКАНДАЛ с КИТАЕМ: ШТАТОЗОДНИЦА вернула Китаю ФАЛЬШИВЫЕ СЛИТКИ, потом заменила НАТУРАЛЬНЫМИ???
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1 час.
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