Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • alеxandra
    Вот так и ваши любимые палестинцы действовали и действуют.А вы их поддерживаете и принимаете представителей убийц.Дои...Началось. Мигрант...
  • Юрий Пенеров
    Лет 20 назад в Когалыме слышал байку про перестроечные и 90-е годы: якобы тамошние бандиты постановили без лишних воп...Скандал с мигрант...
  • саша дмитренко
    скорее всего  кадырхан  понаделал  медалек  и разослал  муслимам,а это прото ответка))))По стопам Брежнев...

Следите за руками Путина, господа!)))

Следите за руками Путина, господа!)))

Путин смеется последним: Россия "украла" тонны золота у США и Великобритании Эксперты по экономике из Китая пришли к выводу, что США и Великобритания понесли значительные потери в золотых запасах в результате конфликта с Россией.

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Комментарии
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Ivan
если у Путина такие рьяно-агрессивные и бестолковые сторонники как ты, то ему можно только посочувствовать. Пора менять путинский капитализм на советский социализм.
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5 час.
Владимир Жизняков
Всё, безусловно, красиво описано, но вспоминается вот эта новость https://dzen.ru/a/Xo3er6mX6W1YjveQ
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4 час.
Александр Попов
Государства ПОНИМАЮТ доллар скоро ИСЧЕЗНЕТ, а ЗОЛОТО есть ЗОЛОТО. Если ПРОВЕРИТЬ хранилище в ШТАТОЖОПЕ, там ТУФТА. Может не все помнят СКАНДАЛ с КИТАЕМ: ШТАТОЗОДНИЦА вернула Китаю ФАЛЬШИВЫЕ СЛИТКИ, потом заменила НАТУРАЛЬНЫМИ???
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1 час.

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