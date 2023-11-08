Следите за руками Путина, господа!)))

Ivan если у Путина такие рьяно-агрессивные и бестолковые сторонники как ты, то ему можно только посочувствовать. Пора менять путинский капитализм на советский социализм.

Владимир Жизняков Всё, безусловно, красиво описано, но вспоминается вот эта новость https://dzen.ru/a/Xo3er6mX6W1YjveQ