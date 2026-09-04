Белоусов заслушал доклады командования Тихоокеанского флота

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки заслушал доклады командования Тихоокеанского флота о задачах, которые решает объединение.
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