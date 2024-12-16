Вологодские власти о неуправляемой сфере самогоноварения: «Приводит к страшным последствиям»

ВОЛОГДА, 16 декабря, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания региона Сергей Жестянников сообщил, что власти обсуждают вопрос о введении законодательных мер, которые позволят регулировать неуправляемую сферу самогоноварения.
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