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Рамблер

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Популярная певица рассказала о «примере настоящей любви»

Популярная певица рассказала о «примере настоящей любви»

Певица Клава Кока поделилась в своем Telegram-канале архивными снимками бабушки и дедушки, отметив, что для нее они являются «примером настоящей любви».

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