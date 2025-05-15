В народном календаре 15 мая день Бориса и Глеба. Считается, что сегодня начинают петь соловьи, и есть такая любопытная примета: услышать соловья раньше кукушки — к счастливому лету.
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В народном календаре 15 мая день Бориса и Глеба. Считается, что сегодня начинают петь соловьи, и есть такая любопытная примета: услышать соловья раньше кукушки — к счастливому лету.