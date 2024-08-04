В музей обороны и блокады Ленинграда передали портрет Ивана Зубкова

Он занял место в Галерее Героев Портрет передала в дар музею компания «Метрострой Северной Столицы» по инициативе Общественной организации ветеранов войны, труда и пенсионеров «Метрострой» в честь 120-летия со дня рождения героя блокадной магистрали.